Pedro Sánchez sube a la tribuna, ve que Abascal ya se ha ido y suelta esta perla

“Por cierto”, ha dicho en un momento dirigiéndose a Iván Espinosa de los Monteros, portavoz de Vox en el Congreso, “dígale al señor Abascal que, hombre, la cortesía parlamentaria no es solamente subir e insultar, sino también escuchar las réplicas es importante”.

Justo antes, Sánchez había cargado duramente contra el partido de Abascal por la intervención que había hecho su líder minutos antes: “Con 2.000 muertos civiles en Ucrania... el señor Abascal ya no está, pero hablar de encuestas, de si van a superar o no van a superar... si yo tengo una licenciatura, si no tengo una licenciatura... Pero bueno, ¿pero qué debate es este?”.