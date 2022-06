¿Cómo no tener pensamientos negativos?

Querido lector/a, no me andaré con rodeos. Tener pensamientos incómodos es tan inherente al ser humano como lo son las “malas hierbas” a los jardines: algo con lo que tenemos que lidiar.

En cambio, lo que también quiero que te quede claro es que la forma en la que nos relacionamos con ellos puede hacer o bien que seas preso de los mismos y que te pases pensando gran parte de tu tiempo en todas las situaciones en las que lo has pasado mal antaño, recreando lo que podría haber sido y no fue, inventando guiones sobre posibles escenarios catastróficos en el futuro, recordándote las veces que te has equivocado en tu vida y aventurando las que te equivocarás. O por el contrario, reflexionar sobre lo que te ha ocurrido para aprender de ello, por supuesto, y así afrontar lo que la vida trae y manejar mejor las situaciones si es que se vuelven a presentar.

En 1987 Wegner y sus colaboradores hicieron un experimento conocido como El experimento del oso blanco para estudiar cuál era el efecto de suprimir pensamientos de forma intencionada y descubrieron que cuanto más intentamos no pensar en algo más lo tenemos presente. No pienses en un oso blanco. Te prohíbo pensar en un oso blanco, Con todas tus fuerzas evita pensar en un osos blanco... ¿en qué estás pensando ahora mismo?

Cómo romper el círculo vicioso

Como he empezado diciendo, los pensamientos incómodos sobre situaciones pasadas y futuras son al ser humano como las malas hierbas a un jardín. Siempre habrá. Puedes pasarte el día arrancando malas hierbas, tratando de controlar que no salgan aquí y allá, enfadándote si ocurre, buscando información para que no pase... Pero lo único que conseguiremos es invertir demasiada energía y tiempo en evitarlas, restándoselo al cuidado de las plantas de tu jardín. Al desatenderlas, éstas pueden acabar poniéndose mustias y muriendo. O por el contrario puedes ser consciente de que siempre habrá malas hierbas y dejarlas que estén, ya que no están afectando realmente a las plantas del jardín y centrar tu atención y cuidados en las cuidar de las mismas.