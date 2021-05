Bienvenidos a la Generalitat de Aragonès

La fórmula que gobernará ahora Cataluña será la de ERC más Junts, apoyados desde fuera por la CUP en el Parlament, y con la siempre presente voz de Carles Puigdemont desde Waterloo, aunque Esquerra anhela que merme su influencia durante esta legislatura. Y con un president que no es el líder del partido, sino que maneja las riendas desde prisión Oriol Junqueras. Una bicefalia que no tendría que traer grandes problemas pues son pupilo y maestro. “No tengo que matar al padre”, repite constantemente Aragonés. Finalmente tendrá como vicepresidente, por la parted de Junts, a Jordi Puigneró , tras el rechazo de Elsa Artadi.

Lo que sí estará sobre la mesa de Pedro Sánchez en los próximos meses será el tema de los indultos (a la espera todavía del informe del Tribunal Supremo, aunque no es vinculante). En La Moncloa se dice que no hay novedades, pero sectores del partido y del Gobierno asumen que podrían aprobarse y que hay que afrontar el coste político para intentar buscar una solución en Cataluña. Aragonès ha dicho que sería un buen primer paso, aunque sigue exigiendo una amnistía general. Además, el Ministerio de Justicia podría presentar también una reforma del Código Penal en cuanto a los delitos de rebelión y secesión. Desde el PSOE se espera también que todo esto, y sin elecciones a la vista, se traduzca en estabilidad parlamentaria, al depender de Esquerra. En el PP ya se preparan para hacer una dura oposición con este tema y fuentes de Génova señalan: “¿Está pagando el Gobierno un precio político a través de estos indultos y estamos conociendo su pacto oculto con los independentistas para ser presidente? Acudiremos al Tribunal Supremo si los concede”.

“Lo más peligroso de este Govern es la inestabilidad de Junts. Hay una parte importante que no está a favor de este pacto. Han salido Artadi, Rius, Madrenas… a decir que es mejorable el pacto. Puigdemont es experto en desestabilizar todo aquello que no le gusta”, resume un alto cargo de Junts al hilo sobre esta legislatura. Desde el “independentismo”, además, se espera algún “gesto” del Gobierno a Esquerra. Si no lo hay, la parte más dura del soberanismo volverá a intentar imponerse frente al pragmatismo que representa Aragonès. Durante la presentación del acuerdo, tanto el president como Jordi Sánchez dijeron que trabajarán en un plan B. por si no había referéndum pactado, para llegar a la independencia.

Como reto más inmediato, Aragonés tiene la recuperación económica y la gestión de esta fase de la pandemia. Todavía tiene que valorar si intenta aprobar unos presupuestos para este año o si empieza a elaborar los de 2022. La economía va a repuntar en los próximos meses gracias al proceso de vacunación, la vuelta a la normalidad y la llegada de turistas, pero Cataluña perdió hace tres años el trono de locomotora de España a favor de Madrid. Ese será uno de los frentes, con la gran misión de implementar los ingentes fondos de la UE. La cartera económica ha recaído en Junts y se esperan tensiones para cuadrar las cuentas con los apoyos de la CUP. Todo ello en la fase de vacunación viento en popa y con Cataluña relajando las medidas, después de muchos meses con restricciones duras. Con la vista puesta en implementar otras gradualmente como el abandono del uso de la mascarilla al aire libre. Tiene previsto el republicano organizar como uno de sus primeros actos un encuentro con jóvenes sobre salud mental.

Aragonès, en su primer día como president. ¿Aguantará cuatro años?