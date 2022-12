Pilar Llop, ministra de Justicia: "Feijóo ha secuestrado el Poder Judicial y las instituciones judiciales"

“Lo digo porque él mismo lo ha reconocido en el mismo instante en que ha presumido de que no iba a renovar el CGHPJ, y así lo ha dicho, para “protegerlo” de Sánchez, el presidente legítimamente elegido”, ha expresado enfatizando que “esto me parece de una extraordinaria gravedad, que el líder del PP, la persona que tiene la llave de la renovación del Poder Judicial haya dicho que no va a hacerlo y llevamos así como 1.500 días”.