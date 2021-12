El plan más caro de la NASA, el lanzamiento del telescopio James Webb, ya está a punto.

Before the James Webb Space Telescope can #UnfoldTheUniverse, it has to literally unfold. Find mission updates at:



- @NASAWebb (play-by-play)

- https://t.co/sGBPzkchmf (milestones)

- @NASA (livestreams)

- https://t.co/ht9HRe1k1U (major news)



Timeline: https://t.co/aY8ybuWvnW pic.twitter.com/NhMkZiFWH6