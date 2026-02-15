Tony Grox y Lucycalys "en una nube" tras ganar el Benidorm Fest

La emoción se apoderó de los ganadores del Benidorm Fest 2026. "No sé qué decir ahora mismo, estoy en una nube", decía Lucycalys que no tenía palabras y solo podía llorar ante los periodistas presentes. "Estoy en otro mundo", enfatizaba la de Chiclana, aún incrédula por los 150.000 euros de premio y por el reconocimiento de Telemundo, que les llevará a grabar un sencillo a Miami.

Tony Grox destacó que con esos 150.000 euros podrán invertir en su carrera como artistas, que acaban de iniciar. "Lo vamos a celebrar con toda nuestra familia, amigos, con mi novia que está aquí...", aseguró y recordó que hace música desde pequeño. Ella, Lucycalys, confesó que solo tiene tres canciones y lleva dos años haciendo música.

Su hit, además de las escuchas que acumula y la vitalidad que se prevé, es la única canción del certamen que se ha colocado en el top 10 de canciones virales de Spotify. Además, es la primera colaboración en ganar el Benidorm Fest, pero vendrán muchas más. Como han adelantado, habrá muchas colaboraciones en el próximo EP de Grox, Juergas.

Preguntados sobre la decisión de RTVE de retirarse de Eurovisión, se mostraron tajantes. "Apoyamos la decisión de RTVE siempre", enfatizó Lucycalys.

No estuvieron solos en esta rueda de prensa postcertamen, Asha acudió con su premio Spotify bajo el brazo con sus compañeros. "Es la mejor canción del Benidorm Fest", dijo sin dejar de abrazar a Lucycalys.