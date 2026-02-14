La dedicatoria de Rosalinda Galán y la respuesta de Jesús Vázquez: "Lo tuyo le gusta a todo el mundo, a los mariquitas y a los heteros"

Rosalinda Galán en un momento de su actuación en el Benidorm Fest.

Dicen de ella que es la embajadora de la neocopla y Rosalinda Galán llegó al Benidorm Fest para demostrar que el título no le queda grande.

Después de su actuación en la segunda semifinal, la sevillana y su canción Mataora se colocaron como una de las favoritas a ganar el certamen.

Su actuación, con una puesta en escena que sido muy aplaudida, emitida en un plano secuencia y solo ambientada con el dramatismo de la iluminación, ha sido muy aplaudida y, tras la tensión del escenario, Rosalinda ha conquistado a todos con un "Hasta pronto mariquitas".

El propio Jesús Vázquez ha recogido la dedicatoria y ha contestado: "Ha saludado a todos los mariquitas, entre los que estoy yo, pero que, nena, lo tuyo le gusta a todo el mundo, a los mariquitas, a los heteros, a los bi, a los trans...".