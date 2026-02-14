Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Momento 'remember': Jesús Vázquez se lanza a cantar 'Y yo te besé', su gran hit de 1993
Influencers y Celebrities
Influencers y Celebrities

Momento 'remember': Jesús Vázquez se lanza a cantar 'Y yo te besé', su gran hit de 1993

'A dos milímetros escasos de tu boca..."

Mila Fernández
Mila Fernández
Javier Ambrossi, Jesus Vazquez e Ines Hernand en la Semifinal Benidorm Fest
Javier Ambrossi, Jesus Vazquez e Ines Hernand en la Semifinal Benidorm FestGTRES

Lo prometido es deuda. En la segunda semifinal del Benidorm Fest, Javier Ambrossi, vestido con un pantalón negro de cuero y camisa roja en honor a su compañer, retó a Jesús Vázquez a rememorar su etapa como cantante y a cantar sobre el escenario del Palau de Benidorm el tema con el que triunfó: Y yo te besé.

"A dos milímetros escasos de tu boca...", era el inicio de la canción que todo el mundo se sabía y hoy, más de 25 años después, el presentador del Benidorm Fest se ha atrevido a hacerlo.

Ambrossi ha sido el encargado de recordarle al presentador que había que hacerlo y los dos han protagonizado el momento remember...

Y juntos han cantado algunos de los versos de la famosísima canción, entre el aplauso del público que abarrotaba el Benidorm Fest. Además, son muchos los que han destacado la química que hay entre los dos presentadores que se han estrenado en esta edición del festival.

Mila Fernández
Mila Fernández
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy responsable de LIFE, esa sección en la que nos empeñamos en mostrar la cara amable de la actualidad, el lado hedonista de la vida, aunque no nos tapamos los ojos ante otras realidades.

 

Sobre qué temas escribo

Como responsable de la sección trabajo mano a mano y coordino a redactores que saben mucho de música, moda, tendencias de consumo, cine, crónica social...


A mí me gusta escribir sobre salud, consumo, medioambiente y bienestar. Pero sobre todo, me gusta entrevistar a referentes culturales y sociales. Escritores, científicos, actores, periodistas... que tienen cosas que contar y mucho que aportar. O a lo mejor, no tienen nada que contar y poco que aportar, pero eso también es interesante.

 

Mi trayectoria

Soy periodista por vocación y devoción. Quise ser Julia Otero y hasta hubo un tiempo en el que aparecí en una lista de mujeres periodistas jóvenes más influyentes.

 

He hecho radio -en la desaparecida Radio España porque soy generación X- y dirigí la revista Turismo Rural, en la editorial América Ibérica. Después fui redactora de Lifestyle en la Revista de Ana Rosa, redactora jefa de la revista Love y, además, he colaborado con muchos medios, entre ellos SModa y la revista decana de medioambiente Quercus.

 

Además, he presentado galas y libros, y he moderado mesas redondas.
Hace diez años que trabajo en El HuffPost donde entré para editar contenidos branded -y lo sigo haciendo-.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

EL HUFFPOST PARA UBICO