Momento 'remember': Jesús Vázquez se lanza a cantar 'Y yo te besé', su gran hit de 1993

Lo prometido es deuda. En la segunda semifinal del Benidorm Fest, Javier Ambrossi, vestido con un pantalón negro de cuero y camisa roja en honor a su compañer, retó a Jesús Vázquez a rememorar su etapa como cantante y a cantar sobre el escenario del Palau de Benidorm el tema con el que triunfó: Y yo te besé.

"A dos milímetros escasos de tu boca...", era el inicio de la canción que todo el mundo se sabía y hoy, más de 25 años después, el presentador del Benidorm Fest se ha atrevido a hacerlo.

Ambrossi ha sido el encargado de recordarle al presentador que había que hacerlo y los dos han protagonizado el momento remember...

Y juntos han cantado algunos de los versos de la famosísima canción, entre el aplauso del público que abarrotaba el Benidorm Fest. Además, son muchos los que han destacado la química que hay entre los dos presentadores que se han estrenado en esta edición del festival.