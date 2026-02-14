Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Preguntan a Angy por España y Eurovisión y lo que dice es para esculpir en piedra
La actriz y cantante ha atendido a El HuffPost en la alfombra roja del Benidorm Fest. 

Álvaro Palazón
Angy en el Benidorm Fest
El Benidorm Fest se ha convertido en todo un acontecimiento. Desde hace cinco años, la ciudad mediterránea elige al representante de España para Eurovisión, menos este año 2026. 

Por primera vez, España no participará en el festival internacional en señal de protesta por la presencia de Israel en Eurovisión, donde muchos afirman que está para blanquearse y así tapar lo que ocurre con Palestina. 

Antes de empezar la gran final del Benidorm Fest, donde 12 grupos optan por llevarse un premio de 150.000 euros —100.000 para el grupo y 50.000 para los autores del tema—, Angy Fernández se ha pronunciado en una entrevista en El HuffPost sobre la ausencia de España en Eurovisión. 

"Yo sé que ir al festival es guay y de repente cuando les dijeron que oye, que no vais a ir, imagino que bajón, pero jolín, se hace porque se está apoyando una causa mayor. Creo que TVE ha hecho muy bien y creo mejor ganar el dinero, invertir en música y cuando las cosas cambien acudir a Eurovisión", ha dicho claramente Angy. 

Álvaro Palazón
