El "marrón" que ha tenido que salvar Lalachús en pleno directo del Benidorm Fest no ha pasado desapercibido para nadie

Doce artistas luchan esta noche en Benidorm para alzarse con un premio de 150.000 euros, la oportunidad de grabar temas en Miami y la opción de firmar un acuerdo con Spotify.

Ha sido Melody, la última representante de España en Eurovisión, la encargada de abrir la gala que, este año, es especial porque el ganador no irá al festival internacional en protesta por la presencia de Israel.

Lalachús, Inés Hernand, Javier Ambrossi y Jesús Vázquez son los encargados de llevar a la casa de los españoles la emoción de esta final que tiene precisamente el hándicap de que no está Eurovisión detrás.

Al inicio del programa, las miradas de muchos han ido dirigidas a Lalachús, que ha vivido un tenso momento cuando ha tenido que improvisar durante unos segundos porque el grupo Kitai no estaba preparado para salir a actuar.

Esto ha provocado numerosas reacciones en redes sociales, unos han criticado la situación y otros han aplaudido lo bien que ha sabido salir la presentadora de La Revuelta —el programa de Broncano en TVE— de una situación compleja que siempre es difícil de sacar adelante.

Estos son algunos de los mensajes que se han podido leer en la red social X: