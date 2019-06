Cómo perderse por las tierras del vino blanco más famoso de España

No habrá calle que no esté pintada con el rastro de las uvas recién vendimiadas. No habrá un solo rincón que no huela al líquido que crecerá en las bodegas y acabará llenando las botellas del vino blanco más conocido en España. En septiembre, en Rueda (Valladolid), no habrá un sólo rincón del pueblo, un solo habitante o un solo esfuerzo que no se vuelque en la vendimia. Tampoco ahora, en junio, es diferente. Todos en el pueblo que da nombre al vino miran al cielo obsesivamente, para alejar las lluvias y atraer el calor que llenará las viñas de flores. Sin flores, no hay uvas; sin uvas, aquí, no hay nada.

Rueda está en el corazón de la Denominación de Origen creada en 1980 y en el centro también de la Ruta del Vino de Rueda, una iniciativa de 2013 para revitalizar una zona llena de historia, cultura, naturaleza y gastronomía, pero afectada por la despoblación y la falta de oportunidades. Se extiende por el sur de Valladolid y el norte de Ávila y Segovia: miles de hectáreas de territorio donde la huella del vino es profunda e indeleble.

El pueblo de Rueda es el mejor ejemplo de ello. Ligada a la producción de caldos desde la Edad Media, esta villa disfrutó sus décadas doradas entre los siglos XVII y XIX gracias al comercio del líquido elemento. Las familias nobles se instalaron en la localidad atraídas por su pujante economía y las casas blasonadas que construyeron son ahora parte del legado que le mereció a Rueda la declaración como Conjunto Monumental Histórico-Artístico y Bien de Interés Cultural.