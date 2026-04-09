Un asesor del ministro ucraniano de Defensa enseña un dron de bolsillo que pesa menos de tres kilos y vuela hasta 64 kilómetros: lo están desarrollando en EEUU

Una nueva exhibición en la 'carrera' armamentística de los drones. La ha hecho Ucrania y, para más detalle, el asesor del ministro de Defensa. Sergey "Flash" Beskrestnov ha presentado en sociedad un dron portátil, una pieza de altísima tecnología y que podría denominarse 'de bolsillo' por sus muy reducidas dimensiones.

Se trata de una aeronave no tripulada de fabricación estadounidense y con unas dimensiones más que reducidas. Con una longitud de 44 centímetros, una anchura de apenas 8 centímetros y un peso de solamente 2'7 kilos, este artefacto es capaz de alcanzar una velocidad máxima de 300 km/h.

Se trata de una pieza denominada por los especialistas como "dron para infantería" o directamente "artillería de bolsillo" y con un alcance limitado en su autonomía pero perfectamente eficiente en cortas distancias.

Según especifica la empresa XDOWN, responsable de su desarrollo, este minidron tiene una autonomía de vuelo de hasta 64 kilómetros. En el contexto actual de la guerra en Ucrania, con frentes muy estabilizados y escasos movimientos de tropas desde hace meses, una distancia más que suficiente para asestar golpes sorpresa en las filas enemigas.

"Suelen hablar de ideas para soluciones basadas en enjambres, inteligencia artificial [pero] a mí me interesaba más el concepto de la navaja plegable. Todavía no he visto drones FPV de ese tipo", reconocía el asesor de Defensa de Ucrania.

Este símil tiene que ver con la especial mecánica de las alas de este 'dron de bolsillo', ya que funcionan con un sistema de eyección. Las alas, modelo STUD, están ocultas dentro del propio cuerpo y solo se despliegan cuando el dron se lanza.

Esta característica de su diseño le permite tener, añade la empresa estadounidense detrás de su desarrollo, una aerodinámica semejante a la de un avión sin llegar a perder su forma. Todo ello, se conjuga con dos elementos clave, que la aeronave presenta una potencia de ataque y de navegación relevantes para su mínimo volumen, algo que dificulta también las labores de detección y derribo por parte del enemigo.