Un embajador de China compara a Pedro Sánchez con Angela Merkel: "Mientras, muchos en Europa lamentan la desaparición de líderes brillantes"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha adquirido gran protagonismo internacional a lo largo de los últimos tiempos a raíz de su rechazo frontal al genocidio israelí en Gaza y también a la guerra en Oriente Medio emprendida a finales de febrero por EEUU e Israel de manera conjunta.

De hecho, este miércoles, el jefe del Ejecutivo volvió a enviar un potente mensaje después de que Israel llevara a cabo los mayores bombardeos contra Líbano desde que el conflicto armado comenzó (coincidiendo precisamente con el acuerdo de alto el fuego durante dos semanas de EEUU e Irán).

Sánchez, en una publicación en su cuenta oficial en la red social X afirmó que "justo hoy (en referencia al cese de las hostilidades entre EEUU e Irán), Netanyahu lanza su ataque más duro contra el Líbano desde que empezó la ofensiva. Su desprecio por la vida y el derecho internacional es intolerable".

Además, el presidente del Gobierno expresó las siguientes cuatro frases sobre cómo debería reaccionar el mundo a esa ofensiva masiva israelí contra Líbano: "Líbano debe formar parte del alto al fuego. La comunidad internacional debe condenar esta nueva violación del derecho internacional. La Unión Europea debe suspender su Acuerdo de Asociación con Israel. Y no debe haber impunidad ante estos actos criminales".

Cuarto viaje oficial a China de Pedro Sánchez en cuatro años

Sin embargo, su posicionamiento respecto a Oriente Medio no es lo único que está llamando la atención de Sánchez en la escena internacional. El embajador de China en Colombia, Zhu Jingyang, ha destacado la importancia que le está otorgando el presidente del Gobierno a las relaciones entre España y China.

"Mientras muchos en Europa lamentan la casi desaparición de líderes brillantes como Angela Merkel, el Sr. Pedro Sánchez emprende su cuarta visita a China en cuatro años", ha destacado Jingyang en un mensaje en la red social X.

Al respecto, el embajador de China en Colombia ha recordado que "durante su mandato como canciller de Alemania desde 2005 a 2021, Angela Merkel en 16 años visitó China 12 veces".

Sánchez se reunirá el próximo martes en Pekín con el presidente de China, Xi Jinping, en un viaje oficial que estaba programado con antelación al inicio de la guerra de Irán.