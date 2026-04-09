Pocos han descrito lo que ha dicho Pedro Sánchez sobre Trump como lo ha hecho este comunicador británico

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha sido uno de los líderes europeos más tajantes a la hora de pronunciarse sobre la guerra en Irán comenzada por EEUU e Israel. El mandatario estadounidense Donald Trump prorrogó el ultimátum y ahora se ha llegado a un acuerdo para un alto el fuego momentáneo.

Sánchez se pronunció al respecto en su perfil oficial de X, la red social de Elon Musk, en el que dejaba un contundente mensaje a EEUU e Israel. "Los alto el fuego siempre son una buena noticia. Sobre todo si conducen a una paz justa y duradera, pero el alivio momentáneo no puede hacernos olvidar el caos, la destrucción y las vidas perdidas", defendió.

Sin embargo, dejó una indirecta muy directa: "El Gobierno de España no aplaudirá a quienes incendian el mundo porque se presenten con un cubo". Y añadió: "Lo que toca ahora: diplomacia, legalidad internacional y PAZ". Esto no solo ha trascendido a nivel nacional, sino que en el extranjero también se han hecho eco, como ha sido el caso del comunicador británico y creador de contenido @info_nugget_.

"El insulto más elaborado de la década"

"Correcto, Pedro Sánchez ha vapuleado por completo a Trump con lo que podría ser la crítica diplomática más bellamente elaborada que jamás haya presenciado", ha comenzado pronunciando de forma contundente.

Y ha añadido: "Y digo esto como alguien proveniente de una nación que inventó la cortesía pasivo-agresiva". Para el comunicador, esta reacción de Sánchez no es solo "una crítica mordaz", sino una "elaborada y de alta cocina, servida con una guarnición de tapas y una copa de Rioja".

"Esta es la energía que necesitamos"

Ha defendido que lo que ha hecho Pedro Sánchez es precisamente "la energía que necesitamos de los líderes europeos en este momento, no la habitual palabrería diplomática sobre valiosas asociaciones y diálogo constructivo, simplemente hechos directos expresados con desparpajo mediterráneo".

"Mientras tanto, los nuestros probablemente estén redactando 17 versiones diferentes de 'valoramos la relación especial' mientras lloran en su té. España ganó. Trump, absolutamente desconcertado. El resto de nosotros tomando nota", ha rematado.