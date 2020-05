Pongamos rumbo a una “mejor normalidad”

La expresión de moda en cualquier reunión de Skype que se precie es la “nueva normalidad”. New normality para quienes quieran molar más. Unos aseguran que se trata de adaptar lo que ya veníamos haciendo, pero al entorno virtual. Otros presagian que va de no volver a relacionarnos nunca jamás. Nadie sabe con exactitud qué significa, pero esas dos palabras juntas nos hacen sospechar. No casan. No cuela. Hay algo que no funciona en ellas. Por un lado, es algo “nuevo” que nos lleva a sorprendente y original, pero también transmite algo que tenemos que comprar, a una técnica de marketing para embaucar. Y por otro, es lo que ya conocemos, lo de siempre. Menudo timo. Lo que el dichoso término viene a decirnos es que lo que viene es una mierda, pero nos vamos a tener que acostumbrar.

Una de las cosas que estamos viendo durante esta crisis es una incipiente (y preocupante) vuelta a la época de las cavernas. Con el miedo parece que los avances se repliegan y regresamos a lo conocido con el rabo entre las piernas. Volvemos a las mujeres confinadas en los hogares ocupándose de los cuidados y de las tareas domésticas. Volvemos al hombre como proveedor. Volvemos a la violencia de género en los hogares. Volvemos al paro y la vulnerabilidad en los trabajos más precarios. Volvemos al racismo y la intolerancia. Volvemos a las marcas que se lavan la cara a golpe de donación, pero siguen dañando al planeta y a las personas de otras maneras. Volvemos a los medios de comunicación que aumentan hasta el infinito el grado de sensacionalismo. Volvemos a los sistemas de control. Cuidado: la nueva normalidad puede suponer la pérdida de los derechos conseguidos y por los que tanto hemos luchado.