Por qué me puse implantes de pecho... y por qué me los quité

Tenía 29 años y era el final de la década de los 80. Aunque fue la década de las grandes melenas y las hombreras grandes ―todo grande―, no consideraba que necesitase tetas grandes para mejorar mi situación profesional ni romántica. Era una de las estrellas de la popular serie Falcon Crest. Johnny Carson me entrevistó en The Tonight Show. También protagonicé otras series en prime time, como Lady Blue, en la que interpreté a una policía atractiva (y Clint Eastwood me enseñó a sostener una pistola). Incluso rodé escenas en topless, pero mis tetas eran suficientemente pequeñas como para que no me sintiera medio desnuda. Tenía fama, belleza y dinero, y no me costaba atraer a otros hombres, pero lo cierto es que no había ningún éxito que pudiera mejorar mi baja autoestima. Por eso, cuando una amiga me metió en la cabeza la idea de la perfección con ese comentario, creí que si “arreglaba” mi exterior, mi interior se arreglaría por sí solo.