Por qué no es buena idea comerse una manzana cuando empieza a pudrirse (aunque deseches lo feo)

Comerse una manzana cuando ya ha empezado a deteriorarse no es buena idea. Aunque se descarte la parte más fea, el consumo continuado de este tipo de alimentos puede provocar daños en nuestra salud. No pasa nada por hacerlo puntualmente, pero habría que buscar una solución —como llenar menos el frutero— si se convierte en una práctica habitual.

Esto, insiste la microbióloga, ocurre cuando se consumen estos productos de manera habitual. Si no es así, no tendría que haber ningún problema para la salud. De hecho, tampoco lo hay con los productos derivados como zumos, compotas o purés, que suelen hacerse con manzanas que no están perfectas al recogerse.