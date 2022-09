Preguntan a Errejón por Vox y este se acuerda de un miembro del partido muy concreto

El periodista José Yélamo le ha inquirido directamente sobre la formación que lidera Santiago Abascal. ”¿Qué está pasando en esa ruptura traumática entre Macarena Olona y su formación ?”, y cómo se traslada esto a las urnas porque “esto no es más que la continuación de un primer frenazo de Vox en las elecciones andaluzas”, ha lanzado.

Errejón no ha dudado en contestar. “Yo invierto el orden, porque lo último que apuntabas me parece no una consecuencia sino la causa”, ha apuntado. “Vox está de capa caída, lo que es una buena noticia para la democracia de nuestro país, y está de capa caída básicamente porque es muy difícil responder a la pregunta de para qué sirve Vox”, ha agregado rápidamente.