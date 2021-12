Los profesores catalanes recibirán herramientas para mantener la inmersión lingüística

“Desde el Govern seguiremos delante de los tribunales con todas las herramientas que tenemos, con la misma firmeza y convicción”, ha señalado Gonzàlez-Cambray, quien ha añadido que “el blindaje de la lengua catalana no será efectivo hasta que no tengamos un Estado propio”.

“Tenemos una mirada larga de país y pasamos a la acción. Y por eso desplegaremos el plan de impulso de la lengua catalana en todos los centros. Alrededor de 120.000 profesionales recibirán herramientas y acompañamiento para que los proyectos lingüísticos se apliquen en todas las aulas”, ha explicado.

Y ha añadido: “Estamos al lado de la comunidad educativa, de los maestros, que son los que mejor saben qué tienen que hacer y desplegar para dar respuesta al modelo”.

Por otro lado, el conseller ha contestado a la diputada del PPC Lorena Roldán y su denuncia de que él mismo estaría “justificando la violencia” contra la familia de Canet de Mar al mostrar su “apoyo a los acosadores” y ha dicho que los populares “no cesan en sus mentiras”.

Gonzàlez-Cambray, que ha reiterado que nunca justificará la discriminación y las violencias, ha lamentado que la vicesecretaria de organización del PP, Ana Beltrán, “dijera que a los niños en Cataluña se les marcaría con un brazalete como los judíos. ¿En serio comparan el sistema educativo catalán con 6 millones de asesinatos del nazismo? En democracia no debería pasar esto. Más decencia y basta de cinismo”.