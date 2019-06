"Putos comunistas...": Carme Chaparro corta una tensa entrevista en 'Cuatro al día' tras los insultos

“La realidad no es así, tiene muchos asesinatos pero España es el único país que Franco, que la gente a la que fusiló tenía delitos de la guerra, todos pasaron por un tribunal”, ha dicho el señor franquista.

“Si Franco en su época hubiese hecho como los comunistas, España hoy en día no tendría putos comunistas como vosotros. España hoy en día es el mejor país europeo. Franco no mataba a los putos mierdas de los rojos. Es lo único que Franco ha hecho mal, no matar a los putos mierdas”, ha añadido.

“Entiendo que está usted muy exaltado pero aquí no se utilizan palabras que suenan mal”, ha interrumpido Chaparro. Pero nada, Chen ha seguido hablando de “los putos políticos” y la presentadora ha decidido cortar la entrevista.