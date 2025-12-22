El héroe Álvaro, 'la Rosalía' o la becaria premiada: historias de la Lotería que te harán sonreír aunque no te haya tocado nada (un año más)  

Por mucho que los turrones ocupen estantes de supermercados cuando todavía hace calor, el villancico de cierta artista suene desde Halloween, cada año las luces adornen antes las calles o diciembre sea una continua cena festiva con compañeros y amigos, la Navidad en España no empieza oficialmente hasta el 22 de diciembre, fecha del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad.

Es el día de la ilusión por las fiestas que empiezan, por las celebraciones que apetecen más o menos y por las vacaciones que algunos tienen u otros no. Pero lo que prácticamente todo el mundo sí tiene es uno o varios décimos. ¿Quién no juega con la familia, con los amigos y/o con los compañeros de trabajo? Cierto es que hay quien prefiere no hacerlo, pero en general es una tradición que conquista incluso a los que el resto del año no pisan una administración de lotería.

Los dueños de la administración de lotería de La Elipa en la que tocó el Gordo en 2025) Getty Images

Pero esa ilusión por el sorteo dura en general hasta que sale el Gordo, que en 2025 ha sido a las 10:44 horas. Vamos, muy poco tiempo. Están el segundo, el tercero, los cuartos, los quintos y hay que esperar a pedreas y aproximaciones... ¿Toca? Siempre le cae a alguien, pero en general es un día de decepción por lo que pudo haber sido y no fue.

A pesar de eso, siempre hay historias que alegran a uno a pesar de haber perdido como de costumbre. Cada 22 de diciembre nos deja momentos llenos de alegría y de esperanza. Aunque no te haya tocado nada, o solo un triste reintegro (después de haber gastado más de lo que deberías), es bonito ver las caras de felicidad de las personas agraciadas. Muchas de ellas necesitan el dinero o son de lugares que han sido golpeados por la tragedia durante el año. Estas son algunas de sus historias.

Álvaro, el héroe cuya fecha de nacimiento ha tenido premio

Una de las historias más emotivas nos lleva a Mallorca y a Málaga de la mano de Álvaro y el 25.412, uno de los quintos premios.

Álvaro padece una variante rara de distrofia muscular llamada laminopatía congénita. Como nació el 25 de abril de 2012, se eligió el citado número de la Lotería de Navidad para que fuera vendido en una iniciativa solidaria llamada 'Todos podemos ser héroes' con la que se recaudan fondos para la fundación Andrés Marcio.

Álvaro, un niño de 13 años que padece laminopatía congénita, posa junto a su padre, y el quinto premio en la Lotería de Navidad, elegido por su fecha de nacimiento EFE / Miquel A. Borràs

La suerte ha querido que este número haya sido uno de los quintos premios, llevando alegría a muchas personas. Así lo ha explicado a EFE Elvira Roselló, la madre de Álvaro, que ha indicado que entre los agraciados también están los padres de alumnos y profesores del colegio de la localidad mallorquina de Inca en el que el adolescente está escolarizado, además de familiares de Vélez-Málaga.

"No lo esperábamos, nos ha dado mucha alegría", añadió Roselló, que contó también que habían comprado 29 series (5.800 euros en lotería), con los que recaudaban tres euros por décimo en lotería que van para la investigación de la enfermedad que padece Álvaro.

Este número ha dado dinero para la causa y para familiares, amigos y otras personas que han querido contribuir, pero también ha llenado de alegría a malagueños y visitantes porque el número salió de una administración de lotería del Centro Comercial Vialia de Málaga. Su responsable, José Manuel Cuberos, se alegra por todos los agraciados, pero sobre todo por los que con su compra de Lotería han ayudado a conseguir más dinero para ayudar a Álvaro y al resto de personas que sufren esta enfermedad.

¿Vinicius a La Bañeza?

De Málaga y Mallorca viajamos a León, uno de los territorios más agraciados del sorteo navideño. De hecho, el Gordo cayó prácticamente íntegro allí, dejando algo en Madrid que comentaré más adelante. León es una tierra rica en muchos aspectos, pero castigada en otros muchos, y los millones que ha dejado la Lotería de Navidad han alegrado la vida a tanta gente que lo necesita y nos deja una sonrisa en la cara a los que lo vemos desde la distancia.

La felicidad no se hizo esperar. A las 10:44 horas salía el Gordo, el 79.432, y en La Bañeza, Villablino, La Pola de Gordón y Villamanín no podían dar crédito. La Bañeza, localidad de unos 10.000 habitantes del sur de León, llevaba un año para olvidar. A los terribles incendios del verano que asolaron esta tierra se unió el cierre de una azucarera que daba sustento a muchas familias de la zona.

Agraciados del equipo La Bañeza Fútbol Club celebran el Gordo de la Lotería de Navidad 2025, el 79.432. EFE

No ha cambiado la suerte de todos, pero sí de unos cuantos empezando por La Bañeza Fútbol Club, que vendió 700 décimos, buena parte de las 117 series vendidas. El presidente del club, Gonzalo Prieto, nos ha dejado la frase divertida del día al comentar que si Vinicius está a disgusto en el Real Madrid, ellos lo compran. ¿Os imagináis al madridista en La Bañeza?

Los futbolistas del club han declarado que todavía ni saben lo que hacer con el dinero del premio y que están en shock, aunque alguno ya ha expresado que con tantos euros que les han caído podrán reforzar la plantilla, así en general. Lo de mencionar a Vinicius ha sido cosa del presidente, que se ha venido arriba por la emoción y desde luego no podemos culparle por ello. Pero señor presidente, vaya usted pensando en otros fichajes más realistas y algo más asequibles, que no es cuestión de gastárselo todo tan rápido.

Los jugadores de La Bañeza Fútbol Club celebrando el Gordo de la Lotería de Navidad 2025 con su presidente, Gonzalo Prieto. EFE

Luego están los que no se lo creían, como Ricardo González, exjugador del equipo leonés, que declaró a El Diario de León que cuando le llamaron para decirle que les había tocado el Gordo, no se lo creía: "Tuve que ir a casa para mirar el décimo y ver que era verdad". Tampoco podemos culparle por desconfiado. No será el primero que gasta una broma así...

También sufrió los incendios Manzaneda de Cabrera, un pueblo de 20 habitantes de la comarca de La Cabrera en la que les ha tocado a todos. Aquí desde luego no va a haber envidias entre vecinos.

El Gordo no compensa la tragedia, pero da esperanza

Y del sur al norte sin salir de León porque el dinero ha llegado a Villablino, capital de la comarca minera de Laciana. El 31 de marzo de 2025 murieron cinco mineros en un accidente de mina en Zarréu, Asturias. Cuatro de ellos eran de Villablino. La tristeza evidentemente no se borra, pero se vuelve a cumplir lo de que cuando ocurre una desgracia, la lotería de Navidad toca en estos territorios castigados para traer un poco de esperanza.

El alcalde tsacianiego, Mario Rivas, señaló a ICAL que esto "no compensa la pérdida de la vida de los compañeros, pero nos hace ver que también hay noticias positivas". Además, buena parte del premio se repartió en pequeñas participaciones de la Asociación de Alzhéimer del Valle de Laciana, que ha regado la zona con 200 millones.

Uno de los agraciados con el décimo premiado por el Gordo de Navidad 2025 en Villablino, León EFE

Como explicó al Heraldo de León la responsable de la administración número 2 de lotería de Villablino, Mónica Martínez: "El Gordo lo ha repartido una asociación que hace una buena labor. Gracias a esto ponemos a Laciana, y a todas las comarcas circundantes, en el mapa. No nos viene mal porque parece que estamos abandonados y somos el sitio más bonito del mundo. Que vengan a visitarnos. Tenemos mucho que dar".

Villablino, que lucha por sobrevivir en un contexto económico y demográfico desfavorable, mira ahora al futuro con ilusión esperando que el Gordo les ayude a salir adelante.

¿Rosalía para las fiestas de Villamanín?

Tampoco lo tienen fácil en la montaña central leonesa, que se enfrenta a los mismos retos que el resto de la provincia. Allí tocó en la administración número 2 de La Pola de Gordón, donde enseguida todo fue alegría y alboroto, aunque la mayor parte de los décimos premiados con el 79.432 se los había llevado la Comisión de Fiestas de Villamanín, pueblo a unos 15 kilómetros al norte.

Personas agraciadas con el Gordo de Navidad en la provincia de León Europa Press via Getty Images

Como detalla un vecino de Villamanín al El Diario de León, este dinero viene muy bien a muchas familias que estaban muy mal económicamente y a los que el premio "les ha salvado la vida”. Otros han contado que van a empezar con el clásico 'tapar agujeros' y para formarse : "Estudiaré Enfermería, que nunca pude hacerlo", ha contado un vecino llamado Diego.

Y luego están las que van más a lo grande, al estilo del presidente del club bañezano, como una joven del pueblo que ya está pensando en gastar algo de lo ganado en unas buenas fiestas por San Juan Degollado: "Si hace falta traemos a la Rosalía". ¿Se lo propondrán? ¿Aceptará? Ojalá ver a Rosalía actuando en las fiestas de Villamanín. Pero que les haga precio, que son gente humilde y trabajadora que por una vez pueden llevarse una gran alegría.

Alegrarse por la felicidad de los vecinos es bonito

León, tierra luchadora y sufridora, ha sido recompensada, pero el 79.432 también viajó a Madrid, concretamente a la administración de la calle Ricardo Ortiz 8. Se encuentra en La Elipa, un barrio popular del distrito de Ciudad Lineal en el que sin duda el dinero del Gordo va a ayudar a muchas personas trabajadoras a las que no les sobra nada.

Lluvia de millones en el barrio madrileño de La Elipa El número 79.432 ha sido el agraciado con el premio Gordo de la Navidad: 4.000.000 de euros a la serie. El número se ha vendido íntegramente en las provincias de León y Madrid. En la capital, la administración de lotería ubicada en la calle Ricardo Ortiz, 8, en el barrio de La Elipa, que ha repartido 16 series, un total de 64 millones de euros. Hasta la administración que regenta Esther Lanchas se han acercado numerosos medios de comunicación, vecinos y curiosos para celebrar este golpe de suerte.

Esther Lanchas, que regenta la administración que ha entregado diez series del Gordo, se lo dedicó a su padre, que ejerció el puesto antes que ella. El HuffPost pudo hablar con la madre de Lanchas y con vecinos de la zona que se fueron acercando para saber si eran agraciados. Pocos lo fueron, pero estaban felices por ver que otras personas que viven en la zona han recibido una alegría única en la vida.

La suerte de Bimba y Lola... para los que compraron

Madrid tuvo también suerte con el segundo premio, el 70.048, que salió a las 09:21 horas y por tanto fue todavía más madrugador que el Gordo. Cayó íntegramente en la calle del Barquillo de Madrid, y aunque no le tocó nada, la lotera que lo vendió, Raquel Méndez, está satisfecha de haber repartido tanta alegría. Más teniendo en cuenta que era el día de su cumpleaños y que está a punto de jubilarse.

¿Dónde fue a parar el dinero? Buena parte se lo quedó la firma de moda Bimba y Lola con sede en Vigo, que eligió este número para los empleados y se han repartido allí unos 97 millones de euros. La alegría ha sido desbordante para la plantilla. Muchos incluso compraron más para repartir con familiares y amigos, mientras que otros no quisieron adquirir ninguna y quizá lo lamenten toda la vida.

"Aún soy becaria. Imagínate la felicidad", dijo una joven en declaraciones a Europa Press. "Hoy es mi cumpleaños. Es la primera vez que juego a la Lotería", expresó otra chica. En cuanto a la lista de deseos, estos iban desde ayudar a la familia, la entrada para un piso o quitar parte de la hipoteca.

Esto y posiblemente algún capricho es a lo que dedicará la mayor parte de los agraciados. Para la mayoría hoy es el día de la decepción, pero eso se olvida al ver a tanta gente feliz y sobre todo a tantas personas que necesitan el dinero y que ahora van a poder vivir más tranquilas.