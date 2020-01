Esto es lo que nadie te cuenta sobre tu cuerpo cuando cumples 40

Me apoyo en la bañera, dándome cuenta en el acto de que no le vendría mal una limpieza a fondo, y me pongo en pie. Me sitúo frente al espejo, analizo mi cuerpo, mi vientre redondeado, mi escote con marcas del sol y mi tríceps, que ha perdido su vieja firmeza. He cambiado mucho. Ya me da igual lo que opinen los demás, he empezado a adueñarme de mi tiempo, a cuidar más mi círculo íntimo y me esfuerzo por pasar de todo aquello que me importa una mierda.

A día de hoy, me siento más guapa y segura que nunca antes en mi vida. Al mismo tiempo, me he vuelto invisible para gran parte del mundo.