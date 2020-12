¿Qué ocurre cuando las mariposas del alma baten sus alas?

Chan2545 via Getty Images

Chan2545 via Getty Images

“Como el entomólogo a la caza de mariposas de vistosos matices, mi atención perseguía, en el vergel de la substancia gris, células de formas delicadas y elegantes, las misteriosas mariposas del alma, cuyo batir de alas quién sabe si esclarecerá algún día el secreto de la vida mental”.

Santiago Ramón y Cajal, Recuerdos de mi vida, 1923

La neurociencia, el estudio de nuestro cerebro, ese prodigio de la naturaleza y la evolución, es sin duda fascinante. Escuché hablar por primera vez de Ramón y Cajal en el colegio y recorté una foto en blanco y negro donde aparecía el premio Nobel español sentado frente a un microscopio, y la pegué en mi escritorio (aún sigue allí). Los años llevaron a convertirme en neurocientífico. ¡Si Cajal lo escuchara!

La carrera del científico en general es dura y está llena de incertidumbres, inestabilidad laboral, precariedades, etc. Los nuevos presupuestos suben la inversión en I+D+i de manera considerable, pero el 2% del PIB está muy lejos. La ciencia es esencial y necesaria para el desarrollo y progreso de cualquier país y un Pacto por la Ciencia y la Innovación es esencial en nuestro país. La pandemia nos ha hecho más conscientes aún sobre la importancia de la ciencia y su divulgación, y de lo frágiles que somos sobre este planeta. Es muy triste ver la falta de oportunidades y cómo la carrera investigadora en España de alguna manera se minusvalora. Jóvenes que ven truncadas sus carreras, científic@s que abandonan, muchos que emigran, etc. Lo que ya estamos cansados de saber y más. Mientras esto no cambie, si, seremos un país con muchos millones de turistas, y para de contar. Es bueno recordar que #SinCienciaNoHayFuturo.

En este contexto os hablaré sobre la exposición Cuando las mariposas del alma baten sus alas que presenta su versión virtual desde el 27.11.2020, y trata de acercarnos desde el arte a algunas de las expectativas e interrogantes planteados por laneurociencia y la inteligencia artificial. La apertura física de la exposición parece que será a partir del 3 de diciembre hasta el 24.04.2021 en el LABoral Centro de Arte (Gijón). ¿Cómo se relacionan arte, neurotecnología, inteligencia artificial y robótica? La exposición trata de darle respuesta a esta y otras muchas preguntas.