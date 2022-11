Qué se sabe de los paquetes explosivos que han llegado a España en las últimas horas

Europa Press News via Getty Images

El paquete de Madrid no pasó el escáner

El suceso del que se conoce una mayor cantidad de información es el ocurrido en la capital. El paquete iba dirigido al embajador, Sergei Pohoreltsev; llegó por correo ordinario del cartero habitual y no pasó el escáner antes de que la abriera el operario de seguridad encargado de ello.

El embajador ha narrado en un medio ucraniano que el envío tenía una caja en su interior, algo que despertó las sospechas de su secretaria después de ver que no tenía remitente.

El trabajador oyó un ‘clic’ al abrir la caja

El trabajador escuchó un ‘clic’, por lo que lanzó inmediatamente la caja, explotando a continuación. Pese a no tener ya el envío en sus manos, la deflagración del material explosivo le provocó pequeñas heridas en el dedo anular de la mano derecha. En cualquier caso, los daños fueron leves y el empleado pudo desplazarse por su propio pie hasta el hospital Nuestra Señora de América de la capital.

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama investiga el suceso como un presunto delito de terrorismo. No obstante, el magistrado no comenzará con las indagaciones hasta no recibir un atestado que incluya una información más detallada y concreta de los hechos ocurridos este martes.