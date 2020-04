Qué televisiones y plataformas han ganado la batalla durante el confinamiento

Es una novedad absoluta. Las televisiones en abierto lanzaron sus propias plataformas de pago en verano de 2019 para no hundirse frente al streaming, pero hasta ahora no se había prestado atención a su número de abonados. De hecho, no se suele dar a conocer ese dato. Aunque las cadenas aún no compiten con otras más consolidadas como Netflix, sí que lo están haciendo entre ellas. Atresplayer Premium (Antena 3) sube y gana a Mitele Plus (Telecinco), que baja.