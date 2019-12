Razones para no ver la final de 'GH VIP 7'

A las marcas ya no les sale rentable aquello de “que se hable, aunque sea mal”. Una campaña negativa puede acarrear pérdidas millonarias a una empresa. Cuando no existían las redes sociales, prevalecía la idea de que el nombre de una marca estuviera presente a cualquier precio, pero ahora las personas no sólo se quedan con el nombre, también buscan información, profundizan, se posicionan y lo cuentan. El efecto negativo de una información puede ser devastador. Muchas agencias publicitarias aseguran que es demasiado arriesgado cambiar los estereotipos por miedo a no generar las ganancias esperadas pero la realidad nos está demostrando que es mucho más arriesgado usarlos, porque puede provocar una reacción contraria de absoluto rechazo a la marca.

Esta semana los medios han hecho eco de la masiva retirada de publicidad de grandes marcas del programa Gran Hermano (Mediaset) por haber ocultado un supuesto caso de violación a una de las concursantes en 2017 . Las marcas representan valores y también un posicionamiento con respecto al contexto social y la actualidad. La audiencia lo sabe y ya no perdona ni se traga cualquier cosa. Cada vez más, los clientes somos conscientes de nuestro poder de compra y de la enorme influencia que tenemos a la hora de hundir a una marca o, por el contrario, de impulsarla. Hoy tenemos voz, tenemos redes sociales y es relativamente sencillo unirse a favor o en contra de una causa. Ya no admitimos los contenidos machistas, racistas ni homófobos. Preferimos apoyar la producción sostenible, los productos locales y de temporada. Reciclamos. Exigimos empresas que tengan paridad en sus puestos directivos y políticas igualitarias. Compramos mirando la etiqueta. Elegimos productos y servicios que además de aportarnos algo bueno respeten y cuiden tanto a las personas como al planeta.

El caso de la supuesta violación de José María López a una de las concursantes de Gran Hermano y la nefasta reacción del programa, primero ocultándolo y después mostrándoselo a la propia víctima y sugiriéndole no decir nada, es un hecho repudiable que no sólo no se debe consentir, sino que se debe rechazar conjuntamente desde todos los sectores de la sociedad. En este caso, hay que alabar la rápida actuación de las marcas que se han desvinculado del programa, pero la audiencia no puede quedarse de brazos cruzados y seguir viéndolo como si no hubiese pasado nada. Contenidos como estos normalizan y alimentan la violencia contra las mujeres. Por eso, y porque con nuestras decisiones a la hora de consumir y comprar productos también estamos cambiando el mundo, el próximo día 19 de diciembre nadie debería ver la final de Gran Hermano VIP. De esta forma, manifestaremos nuestro rechazo a una marca que ha consentido y ocultado el abuso sexual a una mujer y evitaremos que en el futuro otros programas lo vuelvan a hacer.