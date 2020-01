Cinco pasos para reducir la huella de carbono y comprar menos basura en 2020

Como tantas otras personas, la artista Tamara Fletcher ha tomado conciencia del impacto de sus compras. “Por lo general, ya no voy a comprar ropa a no ser que necesite algo en concreto. E incluso entonces, a veces me resulta más sencillo encontrarlo en tiendas solidarias”, comenta. “Hay cosas que no compraría de segunda mano por motivos de higiene, pero me gusta lo que tengo y si se me rompe algo, lo intento arreglar en vez de reemplazarlo”.