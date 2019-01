Nueve formas de acabar con el despilfarro y ayudar al medio ambiente

¿Cómo podría dejar de despilfarrar tanto?

Con todo eso, no es ninguna sorpresa que cada vez más gente se plantee el efecto que tiene su estilo de vida en el planeta. Desde las alternativas sostenibles al papel de cocina hasta el uso de bolsas reutilizables en vez de bolsas de plástico , existen multitud de formas sencillas de reducir la huella ecológica sin salirse de presupuesto.

Si se te ha pasado por la cabeza esa pregunta con la llegada del nuevo año, no es tan raro. Cada vez se sabe con más certeza que la basura oceánica está matando a millones de animales marinos, las pajitas de plástico están convirtiéndose en un objeto politizado y hasta se ha descubierto que los seres humanos están expulsando plástico en las heces .

Cuando estás en el supermercado y te das cuenta de que te has olvidado la bolsa reutilizable en casa, las bolsas de plástico son una solución rápida, es cierto, pero estas son realmente dañinas para el medio ambiente. Por suerte, hay un montón de alternativas innovadoras. Existen bolsas hechas con cera de abeja que también pueden usarse para envolver sobras de queso, frutas, verduras y pan, así como bolsas reutilizables de silicona para guardar frutas, verduras y hasta líquidos. Son muchas las alternativas para ser más ecológicos en la cocina.

Tero Vesalainen via Getty Images

Independientemente de si te compras una ensalada para comer todos los días o de si pruebas suerte en la cantina del trabajo, supone un gran despilfarro semanal de envases de papel y plástico. Para evitarlo, llévate tu propia caja de comida bento reutilizable (o tupper) donde suelas comer. Solo tienes que lavarla y volver a llevártela al día siguiente. No te olvides de coger cubiertos reutilizables también. Esta caja de bambú incluye hasta una pajita metálica reutilizable y un limpiador.

Se estima que en el mundo se desperdicia un tercio de los alimentos que se producen . UN TERCIO. Y, aunque no todo está en tus manos, siempre puedes tirar menos. En vez de almacenar guisos, verduras y cacerolas en el frigorífico, donde muchas veces se quedan en el olvido hasta que se echan a perder, guárdalo todo en el congelador. Las bolsas de silicona para guardar comida son un método práctico, sencillo y seguro de almacenar ingredientes, sobras, líquidos, snacks y demás alimentos en el congelador para alargar su vida útil. Además, se pueden meter al microondas, al horno, al lavavajillas y al frigorífico .

Los cajones de las verduras, pese a su nombre, no sirven de mucho para mantener en perfecto estado las verduras. Si quieres que tu cocina sea más sostenible, hay alternativas para mantener el perejil fresco y preservar el aroma de la albahaca sin enrollarlas en papel de cocina húmedo. Con estos envases estancos podrás mantener tus productos ventilados, con una bandeja que evita la humedad para que no se echen a perder tan pronto. Si prefieres evitar los plásticos, quizás te gusten estas bolsas de almacenamiento de verduras, hechas de algodón orgánico, que mantienen las verduras frescas y sin humedad. Hay envases de silicona diseñados para alargar la vida de tus productos a medio usar. También hay recipientes para preservar las hierbas y que no se marchiten de repente. Echa un vistazo a esta guía de productos que puedes adquirir para alargar la vida de tus ingredientes.

8. Sustituye los envoltorios de plástico por una alternativa más ecológica