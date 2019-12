Cómo responder a la pregunta 'por qué quieres cambiar de empresa' en una entrevista de trabajo

Si te preguntan por qué dejas un trabajo y es por un mal jefe, puedes explicarlo “haciendo un comentario general sobre vuestros distintos puntos de vista, distintos estilos de trabajo o distintas formas de enfocar una determinada tarea”, señala Lori Rassas, orientadora profesional y autora del libro Employment Law: A Guide to Hiring, Managing, and Firing for Employers and Employees.