Llevaba dos días sin dormir y, por fin, en la noche previa a esta entrevista, lo consiguió. Justo las noches que han pasado desde que fue anunciada su candidatura a la Alcaldía de Madrid.

Todavía le queda pasar por las sacrosantas primarias de Podemos, pero Roberto Sotomayor (1977, Madrid), confía en ganar.

Publicidad

Como cuando competía como atleta profesional en las categorías de 1.500 y 3.000 metros. Porque a Sotomayor, que aparece con chaqueta, camisa y vaqueros a la entrevista con El HuffPost, estamos acostumbrados a verle en ropa deportiva, trotando por las pistas de medio mundo.

Y últimamente, tuiteando mucho sus ideas políticas. Muy claras. Muy de izquierdas. Muy de Podemos. Así comenzó a llamar la atención hasta que fue ‘fichado’ por Podemos en 2021.

Ahora, se prepara para luchar por arrebatarle Cibeles a Almeida.

Me tengo que referir a usted como candidato a candidato de Podemos al Ayuntamiento de Madrid, ¿no es así?

Efectivamente.

Hasta que se celebren las primarias.

Hasta que se celebren las primarias.

No contempla perderlas.

Yo siempre salgo a ganar, así que esperamos que ganemos y que disputemos el Ayuntamiento.

Como en la canción, ¿qué hace un atleta como usted en un reto como este?

[Ríe] Bueno, más que un atleta, un ciudadano que también ha estado trabajando, llevo 25 años trabajando. He tenido que compaginar trabajo y atletismo. Hablo como ciudadano preocupado por la situación que hay en Madrid. Llevamos muchos años aguantando una situación preocupante, que hemos normalizado e incluso banalizado, y estoy preocupado por lo que está ocurriendo en Madrid. Estoy inquieto y he decidido dar un paso y, como en el deporte, intentar ganar.

Publicidad

¿Se imaginó algún día siendo candidato a alcalde en su ciudad?

Pues no, la verdad. No me lo imaginaba para nada. Pero me gustan los retos y la política la vivo de una manera muy pasional. Y creo que además esto es muy importante, trabajar por tus vecinos es muy bonito.

¿Qué le llevó a decir que sí?

Pues estar preocupado por una situación en Madrid. Multitud de cosas que están pasando en Madrid que me tienen muy preocupado como ciudadano y que es necesario que revirtamos. Madrid es una ciudad maravillosa, la llevo en el ADN, pero hay que mejorar muchas cosas.

“Soy un trabajador con conciencia de clase, hijo de familia trabajadora, preocupado por la situación de Madrid” - Roberto Sotomayor, aspirante a candidato de Podemos al Ayuntamiento de Madrid.

¿Cómo se lo plantearon?

Yo hace mucho tiempo trabajaba en el tema de las casas de apuestas en Madrid, desde el activismo político vecinal. Entré en Podemos gracias a unos compañeros y la propuesta vino desde la Dirección Estatal. La verdad es que no tardé mucho en aceptar. Me parecía una propuesta arriesgada, una aventura. Pero me gusta, porque creo que es necesario para Madrid y tenemos que estar en el Ayuntamiento, sin duda.

Para quien no sepa quién es Roberto Sotomayor, explíquelo.

Roberto Sotomayor es un atleta, un trabajador, una persona con conciencia de clase. Hijo de familia de clase trabajadora, que está preocupado por la situación en Madrid. Creo que la política municipal es la más bonita, la que preocupa a los vecinos cuando salen de su casa, que tienen problemas en el día a día. Es una persona que quiere cambiar la situación en Madrid para mejorar la vida de las personas.

Publicidad

Roberto Sotomayor, aspirante a candidato de Podemos al Ayuntamiento de Madrid. PATRICIA DONOHOE / EL HUFFPOST

¿Cuáles son, a su juicio, los principales problemas de la ciudad de Madrid?

Principalmente creo que tiene un problema con la limpieza. Creo que Madrid está sucio. Hay muchos barrios donde la basura nos come. Yo vivo en Ciudad Lineal y hay calles que están sumidas en la basura. Habría que revisar los contratos que se privatizaron durante la administración de Ana Botella y que ahora se han renovado hasta 2027. Habría que pensar de qué manera se puede remunicipalizar ese servicio público para que sea decente. Creo que tenemos ejemplos exitosos, como en Alcorcón. Además, tenemos un problema con las escuelas infantiles. Tenemos sólo nueve escuelas infantiles. En una gran capital mundial como Madrid esta cifra es insuficiente cuando hay 25.000 familias que se han quedado sin una plaza. Y por defecto profesional, el deporte base está abandonado. Esto tiene que ver con los problemas en los barrios, las faltas de alternativas culturales y deportivas que tiene la gente joven.

¿Cómo calificaría la legislatura de Martínez-Almeida?

Lamentable. Creo que hemos normalizado situaciones realmente bochornosas. El tema de las mascarillas durante lo peor de la pandemia, con comisiones de seis millones de euros que se gastaron en relojes y coches de lujo. Esta normalización de la corrupción instalada desde hace décadas en el Ayuntamiento de Madrid es insoportable, no se puede aguantar un momento más. Tenemos que sacar a este Gobierno que no le importa la ciudadanía y que está preocupado únicamente por privatizar y destrozar los servicios públicos.

“Madrid tiene un problema con la limpieza, está muy sucio. Hay que remunicipalizar ese servicio para que sea decente” - Roberto Sotomayor, aspirante a candidato de Podemos al Ayuntamiento de Madrid.

Publicidad

¿Cree que el alcalde sabía de los negocios de los comisionistas?

Me da igual si lo sabía o no lo sabía. Lo que hay aquí es un caso claro de corrupción en el que, cuando la gente estaba pasándolo muy mal, y pongo mi caso personal, que estaba trabajando en un supermercado mientras morían mil personas al día; había unos señores gastándose el dinero público en coches de lujo y en relojes. Creo que hay una responsabilidad política que hay que pedir y desde la oposición no se ha hecho. Ha habido una oposición tibia que ni siquiera ha pedido una moción de censura. Yo como ciudadano me sentía indignado. Que una oposición tibia no pidiera una moción de censura o por lo menos hiciera algo. Esta normalización no podemos soportarla ni un minuto más.

Entiende, por tanto, que el alcalde favoreció a esos comisionistas aunque no lo supiera.

No sabemos nada de esta situación. Nos gustaría saber qué más contratos hay. Se ha destapado uno pero estoy convencido de que hay mucho más que recortar. Hay que levantar las alfombras y hay que ver qué hay detrás porque probablemente nos encontremos con alguna que otra sorpresa.

Muy importante, porque yo a Pablo Iglesias le tengo admiración absoluta y una de las razones por las que entré en Podemos fue por él, sin duda.

Hablando de Iglesias, ¿cómo vivió su candidatura y posterior dimisión?

Con mucha intensidad, porque fue una campaña muy dura, con una extrema derecha que fue con actitudes casi criminales, con las balas que le enviaron a casa, con mucha preocupación por la polarización en esta sociedad. A nivel personal, con tristeza, porque Pablo Iglesias me ha parecido un político de altura de miras en este país.

Publicidad

“Sobre Más Madrid: "No es un dardo, es una realidad. Hay una oposición que los ciudadanos esperaban un poco más de ellos"” - Roberto Sotomayor, aspirante a candidato de Podemos al Ayuntamiento de Madrid.

Carolina Alonso será su número dos, ¿qué puede aportarle?

Pues mucha experiencia. Ha estado trabajando en Madrid durante mucho tiempo. Conoce muy bien el territorio, los distritos, la región y la ciudad. Para mí es muy importante que esté en la lista y es un privilegio tenerla conmigo en la candidatura.

¿Por qué los madrileños deben votarle dentro de ocho meses?

La sensación que tengo cuando he podido hablar con ciudadanos del país y de Madrid en la campaña Que no jueguen contigo contra los locales de apuestas, era que los madrileños están huérfanos de una oposición dura, que haga oposición y que no se ponga de perfil, llegando a votar junto con Vox, PP y Cs en los Pactos de la Villa. Creo que hay ciudadanos que aspiran a una oposición de izquierdas, progresista, que sea capaz de generar una gran coalición mayoritaria, amplia, progresista, que pueda desalojar del Ayuntamiento a este Gobierno que está liquidando los servicios públicos.

Ese dardo va hacia Más Madrid...

No es un dardo, es una realidad. Hay una oposición que los ciudadanos esperaban un poco más de ellos. Los Pactos de la Villa es un ejemplo de un blanqueamiento de las políticas neoliberales del señor Martínez-Almeida. Creo que los ciudadanos esperan una oposición que realmente quiera salir a ganar y despojar del poder al alcalde.

Roberto Sotomayor, aspirante a candidato de Podemos al Ayuntamiento de Madrid. PATRICIA DONOHOE / EL HUFFPOST

Publicidad

Podemos, Más Madrid, Recupera Madrid y el PSOE. ¿No temen que pueda pasar lo que ha pasado en Andalucía, con la mayoría absoluta del PP?

Yo aspiro a una gran coalición mayoritaria que genere ilusión. Yo estoy abierto a todo, a que todo el mundo se sume, que entre, que quiera estar en esta gran coalición. Le tiendo la mano a todo el mundo, no vamos a pedir carné a nadie. Una gran mayoría progresista que quiera liquidar este gobierno ultraneoliberal. El ejemplo claro fue el 2015. Lo pudimos hacer y creo que se puede hacer. No fue hace mucho. Ese es el camino hacia donde nos dirigimos.

¿En esa gran coalición estaría dispuesto a dar un paso a un lado?

Nosotros trabajamos ahora mismo en nuestra candidatura, en generar ilusión y un espacio de izquierdas que en este momento hay mucha gente que nos está pidiendo. Nosotros le tendemos la mano a todo el mundo.

“Aspiro a una gran coalición mayoritaria que genere ilusión. Estoy abierto a que todo el mundo se sume. El ejemplo fue el 2015, lo pudimos hacer y se puede hacer” - Roberto Sotomayor, aspirante a candidato de Podemos al Ayuntamiento de Madrid.

Si no se logra ese acuerdo y concurren por separado, sería la primera vez que Podemos opta a entrar con marca propia en Cibeles.

Publicidad

Esto es muy importante porque creemos que que estemos en el Ayuntamiento puede ser muy preocupante para los que están dirigiendo el Ayuntamiento. Si somos capaces de llegar al Gobierno, cambiaremos Madrid y haremos un Madrid para todos y para todas.

Ha hablado de una gran coalición, en su momento se produjo con Manuela Carmena a la cabeza, ¿qué tiene que decir de la exalcaldesa?

Bueno, pues generó ilusión, ¿no? Nosotros estamos centrados en repetir esa experiencia, en repetir ilusión y esperanza en los ciudadanos que ven en nosotros una posibilidad de revertir las políticas de Martínez-Almeida, que está destrozando la ciudad. Hay ejemplos claros de cómo Madrid está muy abandonado. Hemos tenido un verano muy duro porque el señor alcalde, al que yo llamo alcalde-leñador, se ha cargado la mitad de los árboles de Madrid. Y eso los ciudadanos lo ven. Madrid necesita un cambio de rumbo y tenemos que generar esa ilusión que nos están pidiendo los ciudadanos en la calle.

Usted es muy activo en Twitter desde hace años, ¿se considera un referente de la izquierda en esta red social?

Bueno, no sé si soy una referencia o no. Yo sólo soy un ciudadano preocupado por mi ciudad. Amo a mi ciudad por encima de todo, quiero un cambio para mi ciudad. Tengo 44 años, llevo tres décadas viendo lo mismo una y otra vez, con escándalos de corrupción constante. Creo que ya está bien, tenemos que hacer algo. Tenemos que generar esa esperanza para una ciudad que se merece mucho más de lo que nos está ofreciendo el PP.

Publicidad

¿Le ha costado algún disgusto profesional su claro posicionamiento político en redes?

Disgusto profesional no tanto, pero sí hay quien no le guste que yo milite en Podemos, pero sin más.

“Si somos capaces de llegar al Gobierno, cambiaremos Madrid” - Roberto Sotomayor, aspirante a candidato de Podemos al Ayuntamiento de Madrid.

Hay quien dice que los deportistas no deberían meterse en política, ¿qué le parece?

Yo no estoy de acuerdo. Creo que las personas tienen derecho a decidir el futuro de su ciudad o su región. Yo soy un deportista pero también un ciudadano que quiere cambiar su ciudad. Y lo que está viendo es que hay personas que se están gastando el dinero público, el de todos nosotros, para hacer ricos a cuatro amiguetes.

Si se convierte en alcalde, ¿cuál sería su primera medida?