Sánchez: "Nadie tiene el derecho de usar la bandera contra otros compatriotas"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha querido detenerse unos minutos en el Congreso sobre la utilización de la enseña nacional por parte de algunos sectores y ha defendido que “nadie está fuera de la bandera, nadie tiene el derecho de usar la bandera contra otros compatriotas”,

En su intervención en el Congreso para pedir la última prórroga del estado de alarma, Sánchez ha reivindicado que la bandera el símbolo de la nación y que está hecha con cuarenta y siete millones de hilos.

Ha dicho que en el hemiciclo hay “muchas formas” de entender España, pero “todas son España”. “Es algo que me gustaría que estuviera en la mente de todos, estamos aquí porque nos han votado”, ha clamado.

Por ello, ha insistido en que no hay ni “buenos” ni “malos españoles”. “No usemos la bandera como un arma o una frontera, no usemos el nombre de España en vano”, ha apostillado, a la vez que ha pedido no utilizar símbolo creados para la unión.