Sánchez involucra a los presidentes autonómicos para reunirse con Torra

Casi un año, dos elecciones generales, una investidura fallida, una sentencia del procés y varios días de disturbios en Cataluña después, Sánchez y Torra han vuelto a hablar. Apenas 15 minutos han suficientes como para consensuar en que se tienen que volver a ver, aunque no coinciden en el cuándo: Sánchez lo pospone a que haya investidura y Gobierno, mientras que Torra lo quiere cuanto antes y exigiendo hablar de autodeterminación.

Sánchez tiene la hoja de ruta territorial en la cabeza, según ha detallado a todos los presidentes autonómicos en sus 20 llamadas de este martes, desde las 9.00 horas hasta las 18.43 horas: pasaría por recuperar la Conferencia de Presidentes, que reúne en el Senado a todos los líderes autonómicos y que no se celebra desde 2017. Además se ha comprometido a tener “reuniones bilaterales con todos”.

Ni Cataluña ni País Vasco acudieron a la última Conferencia de Presidentes, que instauró Zapatero en 2004. Por eso algunas autonomías leen este movimiento de Sánchez como una forma de blanquear el encuentro bilateral con Torra y no despreciar al resto de Comunidades.

El president, sin embargo, ha contado que el dirigente socialista no se ha referido a la conferencia a pesar de que ambos han acordado ese encuentro en una llamada que ha durado 15 minutos. “Quizás es porque ya no me considera un presidente autonómico”, ha ironizado Torra.

El presidente catalán ha reprochado a Sánchez su “dureza” contra el independentismo y ha vuelto a reivindicar ante el jefe del Ejecutivo en funciones derecho de autodeterminación, según la Generalitat.

Sánchez, que por primera vez ha reconocido ante el jefe de la Generalitat que existe un “conflicto político”, le ha replicado la necesidad de que el Gobierno de coalición que ha pactado con Unidas Podemos arranque cuanto antes para encarar la situación en Cataluña en plenitud de funciones y dar una solución que, según ha detallado, se enmarcará en “la seguridad jurídica”.