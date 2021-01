Sor Lucía explota contra un líder político: "Eres un traidor del pueblo, no te cree nadie"

La popular monja sor Lucía Caram ha estallado en Twitter en contra de Pablo Iglesias, líder de Podemos y vicepresidente del Gobierno, por unas declaraciones que hizo durante su entrevista en Salvados con Gonzo.

″¿Se ha reunido ya con ricos y poderosos?”, le preguntó el periodista. “Con menos de los que cabría esperar dadas mis responsabilidades, pero siempre he estado dispuesto a hablar con cualquiera”, replicó el político.

″¿Y son tan malos como los pintaba usted antes de estar en el Gobierno?”, quiso saber Gonzo. “Peores. Ningún rico y ningún poderoso está dispuesto a aceptar fácilmente una decisión por muy democrática que sea si afecta a su riqueza y a su poder”, respondió Iglesias.

Tras oír esas palabras, sor Lucía cargó con dureza contra el líder de Podemos: “Y tú ahora eres rico, poderoso y te cargas la democracia. Anda, @PabloIglesias no me vengas con milongas. Eres un traidor del pueblo al que dices defender. No te cree nadie: ni tu socio @sanchezcastejon”.