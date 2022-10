'Sumar' colaborará en la campaña de Ada Colau para las elecciones municipales de 2023

Lo avanzó en verano y lo ha certificado en otoño La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha asegurado que Sumar no se va a implicar en las elecciones autonómicas y municipales del año 2023. Eso sí, Díaz ha anunciado que participará en la campaña de Ada Colau a la alcaldía de Barcelona y no descarta colaborar en otras si así se lo piden otros candidatos.

En una entrevista en la Cadena SER, Díaz se ha limitado a señalar que trabajará con Colau para su campaña electoral en la que intentará revalidar el cargo al frente de la alcaldía de la capital catalana. “Y no sé si haré algo más. Sumar no se va a presentar ni a las autonómicas ni municipales. No estamos en esto”, ha dicho, en referencia a la plataforma que ha impulsado. En este sentido, la vicepresidenta no ha descartado “arrimar el hombro” si alguna candidatura en concreto lo pide.