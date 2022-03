Supera los 70.000 'me gusta' al contar esta historia de un directo en Twitch: es emocionante

me acabo de encontrar en twitch a un hombre con 1 espectador y el título era “necesito hablar”. Entré y su mirada me partió el alma Se descargó la aplicación para hablar con alguien, nos contó que estaba pasando por uno de los momentos más difíciles de su vida

“Le despidieron por baja de covid, tiene muchas deudas y no consigue trabajo de ninguna manera, y se enteró de que su mujer se exponía en redes sociales a hacer shows privados eróticos a hombres. Según la mujer era para ayudar a pagar las deudas, pero no consultó nada con él”, escribió.

La historia siguió y a cada tuit esta usuaria fue ganando ‘me gusta’. “Siempre que vean a alguien en esta situación, aunque no le conozcan, ayúdenle. Muchas veces necesitamos sólo a alguien que nos escuche y que nos diga que todo estará bien. No sabemos el duelo por el que pasa una persona y no nos cuesta nada aportar nuestro granito de arena. Hay personas que encuentran la calma desahogándose, pero cuando no existe quien te escuche es uno de los sentimientos más duros porque tienes que lidiar con ello tú solo. Ayuden con el alma y escuchen con el corazón siempre”, reflexionó esta usuaria de Twitter.