De él sabíamos que es un gran deportista, un gran músico y campeón del mundo de lanzamiento de hueso de oliva mollar chafá. No es asunto menor.

Lo que todavía se desconocía de Teodoro García Egea, secretario general del PP, era su faceta romántica. En una entrevista con El Mundo publicada este mismo sábado, Teo —como se le conoce popularmente— ha contado, para sorpresa de muchos, cómo pidió matrimonio a su mujer. Concretamente, “tocándole la bandurria”.

“Toda la vida he tocado el piano, pero mi pasión por la Semana Santa me llevó al clarinete”, explica el número 2 del PP. Y a continuación viene su confesión más íntima: “Más adelante me compré una bandurria. Pedí matrimonio a mi mujer tocándole la bandurria con unos amigos de la tuna”.

Pero el murciano no se ha quedado ahí. En dicha entrevista ha defendido que “tendría posibilidades de ganar [a Santiago Abascal] en el tatami, en el judo”, aunque “en halterofilia puede que él se llevara el gato al agua”. “Le veo fuerte”, ha dicho del líder de Vox.

Asimismo, como buen millennial —tiene 34 años—, el hombre fuerte de Pablo Casado se ha declarado fan de Rosalía, “del electrolatino de Juan Magán” y de “todo lo de Netflix y HBO”. Eso, cuando le queda tiempo entre negociación y negociación...