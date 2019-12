El sencillísimo truco para envolver regalos que ya ha pasmado a más de 80.000 personas

StockRocket via Getty Images

This is a public service announcement 🎄 📚 🤓 pic.twitter.com/vCYELqyVQa

“Información de servicio público”, bromea la librería en su tuit, que en menos de un día supera los 82.000 me gusta y ha sido compartido casi 20.000 veces.

Su truco consiste en colocar el regalo de manera diagonal cuando ni en horizontal ni en vertical el papel parece suficiente para cubrirlo.

“Me acaba de cambiar la vida”, ”¿Cómo es que no sabía esto?” o “He sido librero durante tres años, habré envuelto un millón de libros y no sabía esto. Me siento avergonzado”, son algunos de los comentarios que ha generado.