Qué se gana y qué se pierde a los 80, según Dylan, De Niro y Garfunkel: dejar de demostrar nada y aprender a convivir con la pérdida

Llegar a cierta edad cambia la forma en la que se mira todo: lo que antes parecía urgente pierde peso, lo que importaba deja de hacerlo tanto y las prioridades se recolocan casi sin pedir permiso. A los 80 años, la vida deja de parecer una carrera y se empieza ver el mundo de una forma distinta, adentrándose en un territorio más lento, menos ruidoso y, sobre todo, menos pendiente de la aprobación ajena.

Esa es la idea que atraviesa las reflexiones de Bob Dylan, Robert De Niro y Art Garfunkel en un especial de The New York Times que reúne a varias figuras culturales en torno a una misma pregunta: qué cambia realmente cuando se llega a los 80 años. Sus respuestas no van tanto de nostalgia sino de balance vital, de lo que se suelta por el camino y de lo que, de alguna forma, se aprende a mirar de otra manera.

Entre la calma que llega con la edad y las ausencias que se hacen más visibles, todos coinciden en una misma sensación compartida: la de una vida que se va despojando de urgencias. Ya no se trata de llegar a ningún sitio ni de sostener una imagen, sino de convivir con lo que queda, con lo vivido y con lo que ya no vuelve. Y en ese proceso, lo urgente desaparece y queda una claridad más serena, más honesta y también más difícil de ignorar.

Imagen de archivo de una persona mayor. Getty Images

Ya no se trata de “llegar a ser alguien”

Entre todas las respuestas, la de Bob Dylan es la que más repercusión ha tenido. El músico, de 85 años, resume el paso a los 80 como una especie de liberación del ruido exterior. Según relata, lo mejor de esa etapa es que desaparece la urgencia de “llegar a ser alguien”, ya no hay que perseguir logros ni sostener la idea de que todo está bajo control. Solo de esta forma la vida deja de ser una competición contra el reloj.

No obstante, el artista también apunta a una especie de anestesia emocional, según la cual nada sorprende demasiado, las ilusiones se desgastan y el cuerpo empieza a desmentir lo que la mente todavía quiere hacer. Una sensación en la que el tiempo deja de abrir posibilidades y empieza a marcar límites, recordando de forma constante que no todo lo que se quiere sigue siendo posible.

Por otro lado, Robert De Niro insiste en la importancia de escuchar consejos sensatos y rodearse de voces críticas. Su mensaje apunta menos a la vejez en sí y más a cómo se ejerce el poder cuando se envejece. En su caso, la edad aparece como un contexto que puede amplificar tanto la lucidez como los errores, y por eso subraya la necesidad de no aislarse en la opinión propia ni confundir autoridad con infalibilidad.

Finalmente, Art Garfunkel aporta una mirada más tranquila, ya que sostiene que a esa edad la clave está en valorar la pausa, la lectura y la escucha. La reflexión importa tanto como la acción, y el tono con el que se dicen las cosas puede ser tan decisivo como las decisiones mismas. En esa idea se resume también una forma de envejecer con menos ruido y más atención, donde lo importante no siempre es hacer más, sino entender mejor lo que ya se tiene delante.