Turbulencias a izquierda y derecha de PSOE y PP

Las formaciones en los aledaños de los dos grandes partidos apenas tienen espacio en los principales debates políticos. El reforzado bipartidismo, la contienda entre el PSOE y el PP, lo ocupa desde hace meses prácticamente todo mientras que Unidas Podemos, Vox o Ciudadanos sólo suelen llevarse titulares por sus problemas internos. Pese a ello, del último aluvión de sondeos se desprende que ni Feijóo ni mucho menos Sánchez podrían alcanzar la mayoría absoluta de celebrarse hoy elecciones generales. Y que el desmoronamiento de sus socios naturales no ayuda a que les salgan los números.

La fractura entre Yolanda Díaz y Pablo Iglesias parece definitiva , a juzgar por las conclusiones del último cónclave de Unidas Podemos este fin de semana. Los morados entienden que la vicepresidenta solo quiere el foco mediático para ella, que no reparte juego, que les menosprecia. En Moncloa llevan tiempo sugiriendo que “el mayor enemigo” de Díaz es Iglesias y que son los ministros de su ala los que le torpedean, como quedó de manifiesto en la frustrada negociación del Consejo General del Poder Judicial.

“Díaz no quiso poner problemas. Habría un magistrado de su tendencia ideológica pero no tenía por qué ser Rosell, en el Gobierno actualmente y con un perfil muy marcado. Pero Iglesias se revolvió y dijo que tenía que ser ella sí o sí e intento desestabilizarlo todo”, según un cargo al tanto de las negociaciones, que al final saltaron por los aires por decisión del PP. Las fricciones en la parte del Ejecutivo no socialista son habituales, constantes, según deslizan en Moncloa. “Cada tema que saca Yolanda recibe el correctivo de Podemos”.