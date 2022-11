Un catedrático de Ecología y Aguirre se 'enganchan' como pocas veces: "Es mentira y se lo digo"

“Mire, señoría, desde que la Tierra existe, desde el origen, ha habido siempre cambio climático. Ha habido ciclos. Nosotros tendremos que poner medidas para paliarlo, pero no pueden seguir contra la evidencia científica únicamente porque siempre tienen detrás, en su cabeza, que se llama comunismo”, afirmó la presidenta madrileña.

Moreno ha asegurado que “por mucho que le hayan votado los madrileños eso no le confiere ninguna capacidad de negar la ciencia”.

Entonces ha sido cuando ha irrumpido en el debate Aguirre, que ha empezado diciéndole que todas las opiniones le parecen respetables, especialmente la suya que es catedrático. “Pero señora Esperanza, mi opinión no es la mía personal, olvídese usted de mi persona. Yo hablo reflejando el informe de la comunidad científica del mundo. No se olvide de eso”, le ha matizado el experto, que se ha autodenominado como “un mensajero”.

“Yo me considero entre los terceros. Creo que hay un cambio climático pero no creo en las consecuencias que ha habido a lo largo de la historia sean las que dicen los agoreros y los mercaderes del miedo”, ha afirmado, asegurando que ya la revista Times apuntó que el hielo nos iba a comer.

Esas palabras hicieron saltar a Moreno. “Eso es absolutamente mentira. No ha habido ninguna predicción que no se haya manifestado señora Aguirre. Eso es mentira y se lo digo a usted. Usted está en el lado de los mercaderes de la duda, es decir, de quien siembra duda sin tener base científica”, le ha contestado.

Aguirre se ha defendido diciendo que ella no siembra duda y se ha quejado de que le corte el experto. “Perdóname que le interrumpa, pero usted ha tenido un altavoz durante mucho tiempo y los científicos durante muy poco... usted es una mercader de la duda”, ha insistido el experto.

Cuando se ha callado Aguirre, Moreno le ha dicho que “el sembrar duda se utiliza sistemáticamente para que no se hagan cosas buenas para la humanidad, como en el caso del tabaco”. “Lamentablemente siento que usted, que es un referente para muchas personas, sea un mercader de la duda y no esté del lado de la ciencia”, le ha indicado.

La exvicepresidenta le ha dicho que no hay consenso en la ciencia y que existe “una nueva religión climática que es la que usted procesa y que me parece muy bien”. El catedrático, antes de que Montero finalizara el debate, le ha sentenciado diciendo que “en la ciencia no hay debate”.