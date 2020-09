Un experto del CSIC, tras las palabras de Illa sobre la vacuna: "La población no necesita que la engañen"

“Hay cosas que no podemos atajar y el tiempo que lleva ver si no hace daño y funciona es más de dos o tres meses. El tiempo mínimo que tenemos que probar una vacuna para saber que no estamos envenenando a la gente es del orden de un año”, ha añadido.

Ares ha asegurado que afirmar que se va a tener una vacuna probada, funcionando y de garantías en 2020 es “hacerse el cuento de la lechera”. “Que parece que somos profesionales en España en hacernos trampas al solitario”, ha afirmado.

El experto, que sí que ha señalado que se tendrá que vacunar toda la población, ha reiterado que en cosa de dos meses no va a estar: “Hay que ser rigurosos, explicarlo bien y no hacer cuentos de la lechera. La población no es tonta y no necesita que la engañen, somos todos adultos”.

“Nos toca ser pacientes, esperar un poco más y darnos cuenta que no va a haber soluciones mágicas, tenemos que trabajar para bajar la incidencia, atender a los enfermos y vivir con esto mínimo un año más. Cuando llegue la vacuna llegará, pero no va a ser un remedio mágico que nos vaya a sacar las castañas del fuego de aquí a dos o tres meses”, ha rematado.