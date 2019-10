Un golpe de estado con tractores

El Gobierno no hizo nada. El alcalde, José Ballesta, sí hizo declaraciones acusando a los empresarios de forzar a la ciudadanía. Los empresarios no hicieron caso y siguieron pagando a sus empleados para que mantuviesen los tractores en la Gran Vía. La imagen era de una película posapocalíptica pero no tenía nada de ficción. La gente del centro no podía sacar sus coches del garaje, los camiones de reparto no llegaban a los comercios. Era un verdadero golpe de estado contra la ciudadanía murciana.

Tres días después se fueron y el Mar Menor siguió igual. El Gobierno regional hacía suaves declaraciones de intenciones pero a lo largo de este tiempo, casi dos años, ha ocurrido algo doloroso. Entre mis amigos de FB está Paco Consuelo, carnicero en el Mercado de Verónicas y activista reconocido. Cada domingo se iba al Mar Menor y colgaba vídeos de vertidos en la Rambla del Albujón o en las playas de Los Urrutias. Si yo, que soy un mindudi, desde mi casa veía en tiempo real que eso estaba ocurriendo ¿no lo veía el SEPRONA?

Todo esto no transmite una buena imagen de los murcianos, al margen del ecocidio monstruoso que se está cometiendo con el mar pero quisiera recordar que la ciudadanía se ha levantado otras veces, y ahí está lo de las vías, que nos llevó a las televisiones de todo el mundo. Aquí, como en tantas ocasiones, es necesario citar el verso de Miguel Hernández y recordar que somos huertanos de dinamita.

No está todo perdido pero el Gobierno Regional debe decidir cómo va a pasar a la historia.

