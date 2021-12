Una enfermera de Asturias muestra el indignante mensaje que ha encontrado en su trabajo

Los momentos más duros de la pandemia, cuando los sanitarios eran considerados héroes y toda España salía a los balcones a aplaudirles a las 20.00, han quedado en el olvido para algunos. Como muestra, lo que Alicia Méndez, una enfermera de Asturias, ha compartido en su cuenta de Twitter.

La sanitaria ha subido una foto realizada en el ascensor de su centro de trabajo en la que se ve cómo alguien ha escrito con un rotulador el mensaje: “Asesinoss médicoss”.

“Hoy entro a trabajar muy enfadada. Subo en el ascensor y me encuentro con este mensaje”, ha escrito la enfermera junto a la imagen. Y ha advertido: “La verdad, no habéis conseguido quitarme las ganas de cuidar a vuestros familiares (estoy segura que esto no lo hizo un paciente)”.

“Pero qué vergüenza, a estas alturas, después de todo...”, ha terminado lamentándose.