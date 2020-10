Una gran viróloga alemana explica lo que todo el mundo debería llevar contra el virus: "Parece anticuado, pero..."

Sandra Ciesek, directora del Instituto de Virología Médica de la Clínica Universitaria de Fráncfort y una de las virólogas más respetadas de Alemania, ha recomendado que todos los ciudadanos tengan un ‘diario de contactos’, un cuaderno donde vayan anotando cada día dónde han estado y con quién han tenido contacto. Así, asegura, llegado el momento será mucho más sencillo averiguar dónde se ha contagiado y a quién ha podido difundir el virus.

“Parece anticuado, pero facilitaría la comprensión de las cadenas de infección”, ha asegurado la científica en una entrevista a Spektrum en la que explica que no es necesario apuntar todos y cada uno de los nombres, sino que bastaría con anotar los eventos y los lugares donde se ha estado y que son posibles fuentes de infección.

“Uno pensaría que podríamos hacer esto con una aplicación en 2020, pero esas notas aún facilitan mucho el trabajo de las autoridades sanitarias”, ha asegurado Cissek, que ha recordado que las aplicaciones no registran dónde han estado las personas porque les leyes de protección de datos no lo permiten.

“Los usuarios tampoco pueden ver exactamente cuándo tuvieron contacto de riesgo. Además, la utilidad de la aplicación siempre está limitada por el hecho de que muchas personas no la utilizan. Por lo tanto, la aplicación nunca puede identificar todos los contactos posibles”, ha asegurado.

Con todo, la viróloga ha matizado que las aplicaciones, como en España Radar Covid, sí son útiles “como apoyo” porque “muestra cuántos encuentros de riesgo ha habido y si debe hacerse la prueba”.

“Pero la aplicación no reemplaza el trabajo de las autoridades sanitarias. Numerosas oficinas ya no pueden seguir el ritmo. Así que todos, todos y cada uno de nosotros, debemos hacer todo lo posible para frenar la propagación”, ha pedido.

La idea de llevar un diario de contacto ya la ha apuntado Christian Drosten, el homólogo de Fernando Simón en Alemania, quien también ha llamado a que todos los ciudadanos lleven un registro de sus contactos y que lo vayan rellenando todas las noches. Para eso, bastaría con escribir la respuesta a la siguiente pregunta: ¿Dónde he estado hoy, dónde no me sentido muy cómodo?

El virólogo cree que si todo el mundo apunta los momentos en los que ha estado con demasiadas personas, en lugares cerrados, sin guardar la distancia de seguridad, aunque la mayoría llevase mascarillas, será mucho más facil seguir el rastro de los contagios.

“El segundo efecto es que todas las personas de la sociedad se darían cuenta más claramente de que en su vida cotidiana caen en situaciones de riesgo y las evitarían en el futuro”, ha añadido.