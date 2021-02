Una mujer caza una jirafa y posa con el corazón del animal por San Valentín

Las imágenes de Merelize van der Merwe, una cazadora sudafricana de 32 años, posando con el corazón de la jirafa a la que acaba de matar ha provocado una ola de indignación y controversia en las redes sociales.

″¿Alguna vez te has preguntado cómo es de grande el corazón de una jirafa? ¡Estoy en la luna con mi gran regalo de San Valentín!”, ha compartido la mujer en Facebook.

En la publicación alardea del enorme animal asesinado junto al que posa sonriente en su cuenta. También presume de que su marido ha pagado 1.744 euros para que ella matase a una jirafa macho de 17 años y poder usar su piel como alfombra.

“En 2016 inicié el proyecto de cazar una jirafa, pero ninguna era lo que estaba buscando. Me puse en contacto con casi todos mis conocidos que tenían jirafas lo suficientemente mayores para cumplir con los requisitos legales. En 2017 encontré una, pero desafortunadamente uno de mis amigos la mató primero. Había perdido la esperanza. Hace dos semanas un querido amigo me advirtió de un ejemplar. No podía creer lo que veía, una jirafa tan vieja que estaba muy por encima de la edad de caza y el dueño no sabía si duraría otros tres meses”, ha relatado Van der Merwe.

Estas publicaciones han despertado la reacción de los usuarios, indignados con las imágenes que recuerdan a las de Walter Palmer, el dentista estadounidense que cazó al león Cecil, el más famoso de Zimbabue.