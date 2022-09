Una treintena de concejales rusos piden la dimisión de Putin

Contributor via Getty Images

Según informa The Insider, los miembros firmantes de la junta del distrito municipal de Lomonosovsky, en Moscú, señalan que desde que comenzó la segunda legislatura de Putin “todo ha ido mal”. Hablan del PIB y del salario mínimo, que no han crecido según lo esperado, pero también de que “gente trabajadora e inteligente está abandonando Rusia en masa”, y de que no se ha producido la estabilidad prometida.