"Victoria": el Ayuntamiento de Madrid da marcha atrás y no borrará el mural feminista

Anadolu Agency via Getty Images Imagen del mural de la polémica

El Ayuntamiento de Madrid ha dado marcha atrás en su decisión de borrar el mural feminista como pidió Vox (y apoyaron PP y Cs). Finalmente, el Gobierno municipal ha decidido mantener las imágenes de un grupo de mujeres pioneras que adornan una pared en el distrito de Ciudad Lineal.

La formación Más Madrid ha confirmado la noticia en redes sociales, tras la aprobación por mayoría en el Pleno de una moción suya para mantener intacto el mural.

“Victoria”, dicen desde Más Madrid

Rita Maestre, portavoz de Más Madrid en dicha cámara, ha reaccionado con un contundente “Víctoria”. En un tuit de celebración, da las gracias “a toda la movilización del barrio y a todas las mujeres que lo han defendido”.

La reacción de Vox no se ha hecho esperar. En sus redes sociales ha cargado contra Ciudadanos (partido que preside la junta de distrito de Ciudad Lineal). Hoy, Ciudadanos se ha ganado su apodo: la veleta naranja. Vota SI a nuestra propuesta de retirar el mural femimarxista radical y en Pleno ordinario con la izquierda vota NO. Equidistancia vacía de principios y valores, no son leales ni con los suyos...”.