“Viendo la dificultad...": el 'dardo' envenenado de Wyoming a Díaz Ayuso por no saber concretar sus propias propuestas

El presentador de El Intermedio —de laSexta—, El Gran Wyoming, ha soltado un ‘dardo’ envenenado contra la candidata del PP a presidir la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, después de que no supiese concretar su propuesta de considerar al “concebido no nacido” como un miembro más de la familia, durante un debate informativo el pasado miércoles.

“A mí me duele que cuando hacemos propuestas en positivo se queden en la anécdota”, protestaba este jueves Díaz Ayuso —en Antena 3—, antes de preguntarse si acaso tenía que ir con miedo por la vida y cada vez que tenga una propuesta en positivo: ”¿Tengo que someterme al escrutinio público como si estuviera en Saber y Ganar, que no me sé la respuesta concreta y que me estén machacando? Pues conmigo se equivocan”, exclamó la candidata popular, antes de poner el foco en la mofa de la que había sido víctima durante las últimas 24 horas.

“Es muy triste”, ha afirmado.