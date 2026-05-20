En directo, sesión de control al Gobierno tras la imputación de Zapatero | Sumar habla ya de "regular bien" la actividad de los expresidentes

Gabriel Rufián: "Estoy jodido. Le tengo un enorme respeto y un enorme afecto a Zapatero"

El diputado de ERC, Gabriel Rufián, le ha preguntado a Pedro Sánchez cuál es su plan. Sánchez le ha contestado que continuar gobernando. "Lo que más hace rabiar a la derecha y a la ultraderecha y lo que más reconforta al electorado progresista es un Gobierno capaz incluso con minoría parlamentaria de sacar adelante iniciativas legislativas importantes".



Pero Rufián ha insistido. "​Me refería a otro plan. Estoy jodido. 88 páginas. Tráfico de influencias, organización criminal, blanqueo de capitales. No soy objetivo. Le tengo un enorme respeto y un enorme afecto a Zapatero. Nueve de los nuestros duermen en su casa, están en la calle, por él. Pero tengo ojos en la cara". Rufián ha llegado a decir que estas cosas le rompen el corazón a los progresistas, lo que ha provocado un sonoro e irónico "ohh" por parte de la bancada de la derecha.

