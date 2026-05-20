Dreame hace los sueños realidad: lanza la serie X60 Pro y el Cyber X, su robot aspirador biónico con cuatro patas

Dreame sigue avanzando por el camino de las innovaciones y ha hecho oficial este miércoles su nueva serie X60 Pro. Se tratan de los nuevos dispositivos que la marca presentará el próximo 27 de mayo y sí, hay muchas novedades.

Tal y como ha confirmado la compañía, se tratan de sus tres principales dispositivos: el X60 Pro Ultra Complete, X60 Pro Ultra Matrix y X60 Pro Master. Cada uno, pensado para cada tipo de cliente y centrado en lo mismo: una limpieza milimétrica.

Pero ojo, que estos tres modelos no llegan solos. Además de las novedades en estos tres nuevos robots aspiradores, Dreame ha hecho oficial el lanzamiento de la llegada de Cyber X, el primer robot aspirador biónico del mundo con sistema de cuatro patas capaz de subir escaleras. Innovación en su máxima expresión.

X60 Pro Ultra Complete

Después de probar el X50 Ultra Complete, tenía bastante claro que había sido el mejor robot aspirador que había usado hasta la fecha. Pero Dreame está dispuesta a superarse con la nueva generación: el X60 Pro Ultra Complete.

Se trata de un dispositivo con el que la marca redefine lo que es limpieza de alta precisión. Tal y como ha confirmado en un comunicado, ahora llega más lejos, detecta más suciedad y es capaz de actuar en cada rincón de la casa.

Y uno de los motivos es por sus nuevos brazos dual UltraExtend. Se trata del primer brazo robótico de doble articulación de la compañía en un robot aspirador. El cepillo lateral puede alcanzar ahora hasta los 12 centímetros y la mopa se llega a extender hasta 18 centímetros.

La precisión aumenta con este brazo robótico de doble articulación, pero también con su sistema AI OmniSight 3.0, con cámaras duales con IA de 120 grados y navegación Versalift. Algo que sirve para que el robot pueda sortear hasta 320 tipos de objetos y detectar obstáculos a una distancia de hasta 10 milímetros.

La tecnología PowerMaster cuenta con una carga de alta velocidad de 11 A y es capaz de cargar el 24% de la batería en 5,5 minutos. Según sus cifras, con una sola carga puede limpiar hasta 1.000 metros cuadrados.

Respecto al fregado, además de tener una potencia de succión Vormax de 42.000 Pa y un cepillo antienredos HyperStream DuoBrush 2.0, cuenta con un sistema de fregado térmico profundo de 280 RPM. Puede eliminar la suciedad incrustada de forma muy sencilla. Además, gracias a agua caliente a 100 grados enjuaga las mopas a través de 20 boquillas de pulverización.

El nuevo Dreame X60 Pro Ultra Complete. DREAME

Master y Matrix

Puestos a innovar, Dreame ha hecho oficial las nuevas X60 Pro Ultra Matrix y X60 Pro Master. Ambas con las mismas funciones avanzadas que el X60 Pro Ultra Complete, pero con alguna que otra novedad más.

En el caso de la X60 Pro Ultra Matrix, cuenta con una estación de intercambio de múltiples mopas. Parece poca cosa, pero en realidad son hasta tres soluciones de limpieza, para adaptar el robot a cada área con la mopa adecuada.

La nueva Dreame X60 Pro Ultra Matrix. DREAME

La X60 Pro Master cuenta con una versión con llenado y vaciado automáticos. Algo que pone fin a un mantenimiento continuo del agua sucia y limpia en las bases. Gracias a su tamaño compacto, busca encajar en cualquier espacio del hogar.

El nuevo Dreame X60 Pro Master DREAME

El nuevo Cyber X

Fue presentado en el pasado IFA 2025, pero Dreame lo ha hecho realidad. El Cyber X llega con mejoras muy importantes y sí, se va a lanzar de forma oficial. Cuenta con un sistema de subida de escaleras y está diseñado para diversos tipos de escaleras.

Está compuesto por un sistema biónico de cuatro orugas (patas) para elevarse fácilmente. Haciéndolo más estable, seguro y rápido. Es capaz de subir pendientes de hasta 42 grados, con una altura máxima del primer peldaño de hasta 30 centímetros.

El nuevo Cyber X es capaz de desplazarse a una velocidad de 0,2 metros por segundo y tarda solo 27 segundos en subir un escalón. Su batería de 5.200 mAh garantiza la limpieza y su tecnología Vision 3D ToF proporciona datos 3D muy completos del hogar.